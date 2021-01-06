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Мэр Черкасс против введения локдауна 8 января: количество больных снижается

Черкассы, Среда 06 января 2021 19:29
Мэр Черкасс против введения локдауна 8 января: количество больных снижается
Фото: Анатолий Бондаренко (facebook.com/MNSCHERKASY)
Автор: Игорь Литвиненко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения в Украине жесткого карантина с 8 января. По его словам, сейчас в Черкассах ситуация с коронавирусом контролируемая.

Об этом Бондаренко заявил в своем видеообращении в Facebook.

Он отметил, что сейчас в Черкассах наблюдается спад заболеваемости COVID-19. При этом количество больных коронавирусом в городе контролируемая.

"На фоне снижения количества больных, введение локдауна не ко времени. Мы видели пик заболевания перед новым годом, сейчас мы видим спад. В таких городах как Черкассы, то жизнь идет своим путем. Нет увеличения количества больных", - сказал Бондаренко.

Он добавил, что решение о введении жесткого карантина или нет местные власти будут принимать с понедельника, 11 января.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что городские власти Тернополя заявили, что не будут ужесточать карантин с 8 января. В горсовете считают, что для этого нет необходимости.

Отметим, в Украине с 8 по 24 января планируют ужесточить карантин. При этом данное решение могут пересмотреть завтра, 7 января.

Подробнее о том, будет ли вводиться в Украине жесткий карантина с 8 января, читайте в материале РБК-Украина.

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