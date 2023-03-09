У Тернопільській області впали уламки російської ракети: є пошкодження

"На території Підгаєцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено 5 будівель, одна з яких житлова. Жертв та потерпілих немає", - зазначив він.

За словами очільника області, вибухотехніки не знайшли небезпечних предметів. Проте місце інциденту може бути уражене залишками ракетного палива.

На місці події працюють слідчі, а також рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні Росія випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів "Шахед". Сили ППО збили 34 ракети та 4 дрони.

У Києві, Харкові, Житомирі Дніпропетровській, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій та інших областях зафіксовані "прильоти". Ворог атакував енергетичні об'єкти та житлові будинки.

Внаслідок російської атаки пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК.

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