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У Тернопільській області впали уламки російської ракети: є пошкодження

Фото: у Тернопільській області упали уламки російської ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Тернопільській області зафіксовано падіння уламків російської ракети. Внаслідок цього були пошкоджені будівлі, зокрема і житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Тернопільської ОВА Володимира Труша в Telegram.

"На території Підгаєцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено 5 будівель, одна з яких житлова. Жертв та потерпілих немає", - зазначив він.

За словами очільника області, вибухотехніки не знайшли небезпечних предметів. Проте місце інциденту може бути уражене залишками ракетного палива.

На місці події працюють слідчі, а також рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні Росія випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів "Шахед". Сили ППО збили 34 ракети та 4 дрони.

У Києві, Харкові, Житомирі Дніпропетровській, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій та інших областях зафіксовані "прильоти". Ворог атакував енергетичні об'єкти та житлові будинки.

Внаслідок російської атаки пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК.

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