Четверо жителів Тернопільської області, використовуючи своє службове становище, викрали безпілотники загальною вартістю майже 6 мільйонів гривень з поштових відправлень. Дрони, призначених для українських військових, зловмисники продавали через інтернет за заниженими цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Кіберполіція разом зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, викрила злочинну групу, яка шляхом шахрайства заволоділа коштами громадян під приводом продажу дронів.

Організаторами схеми виявилися двоє мешканців Тернополя, один із яких працював начальником відділення поштового сервісу. Він залучив до махінацій своїх підлеглих, і разом вони привласнювали безпілотники з посилок, замінюючи їх коробками з непотребом аналогічної ваги. Після цього дрони продавали через інтернет.

Для приховання своїх дій один з учасників оформив ФОП для отримання платежів.

Поліція вилучила 15 мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, банківські картки та криптогаманці. Фігурантам висунуті обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України, що передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту та особистого зобов’язання. Слідство триває.

Фото: У Тернопільській області викрили схему крадіжки дронів для ЗСУ на 6 млн гривень (npu.gov.ua)