Четверо жителей Тернопольской области, используя свое служебное положение, похитили беспилотники общей стоимостью почти 6 миллионов гривен из почтовых отправлений. Дроны, предназначенных для украинских военных, злоумышленники продавали через интернет по заниженным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Киберполиция вместе со следователями Главного следственного управления Нацполиции, под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, разоблачила преступную группу, которая путем мошенничества завладела средствами граждан под предлогом продажи дронов.

Организаторами схемы оказались двое жителей Тернополя, один из которых работал начальником отделения почтового сервиса. Он привлек к махинациям своих подчиненных, и вместе они присваивали беспилотники из посылок, заменяя их коробками с хламом аналогичного веса. После этого дроны продавали через интернет.

Для сокрытия своих действий один из участников оформил ФЛП для получения платежей.

Полиция изъяла 15 мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карты и криптокошельки. Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 191 УК Украины, предусматривающей до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и личного обязательства. Следствие продолжается.

Фото: В Тернопольской области разоблачили схему кражи дронов для ВСУ на 6 млн гривен (npu.gov.ua)