ua en ru
Ср, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Тернопільській області вибухнув житловий будинок, є постраждалий

Тернопільська область, Середа 03 січня 2024 00:55
UA EN RU
У Тернопільській області вибухнув житловий будинок, є постраждалий Фото: у Тернопільській області стався вибух газу в житловому будинку (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У селі Хлопівка в Тернопільській області стався вибух газу у приватному житловому будинку. Травмована одна людина, її госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління ДСНС України у Тернопільській області в Facebook.

Рятувальники зазначають, що 2 січня о 18:05 надійшло повідомлення про вибух в приватному житловому будинку в селі Хлопівка Хоростківської територіальної громади Чортківського району.

Внаслідок вибуху помешкання було зруйновано. Травмовано власника будинку, його в стані свідомості госпіталізовано в лікувальний заклад.

"Ймовірна причина вибуху - розгерметизація внутрішньої системи газопостачання", - заявили в ДСНС.

Вибух газу у Львові

Нагадаємо, вечері 23 грудня у Львові на вулиці Княгині Ольги у приватному двоповерховому житловому будинку вибухнув газ.

Вибух зруйнував опорні стіни, почалась пожежа. Внаслідок чого постраждали три людини (серед них двоє дітей). Крім того, загинули троє осіб. Правоохоронці порушили кримінальну справу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Тернопольская область
NEWS
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році