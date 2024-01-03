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В Тернопольской области взорвался жилой дом, есть пострадавший

Тернопольская область, Среда 03 января 2024 00:55
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В Тернопольской области взорвался жилой дом, есть пострадавший Фото: в Тернопольской области произошел взрыв газа в жилом доме (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В селе Хлоповка в Тернопольской области произошел взрыв газа в частном жилом доме. Травмирован один человек, его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области в Facebook.

Спасатели отмечают, что 2 января в 18:05 поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме в селе Хлоповка Хоростковской территориальной громады Чортковского района.

В результате взрыва жилье было разрушено. Травмирован владелец дома, его в состоянии сознания было госпитализировано в лечебное учреждение.

"Вероятная причина взрыва – разгерметизация внутренней системы газоснабжения", - заявили в ГСЧС.

Взрыв газа во Львове

Напомним, ужин 23 декабря во Львове на улице Княгини Ольги в частном двухэтажном жилом доме взорвался газ.

Взрыв разрушил опорные стены, начался пожар. В результате пострадали три человека (среди них двое детей). Кроме того, погибли три человека. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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ГСЧС Тернопольская область
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