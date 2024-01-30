У Тернопільській області троє дітей провалилися під кригу: всі загинули

У Тернопільській області поблизу села Переволока троє дітей провалилися під кригу. Після тривалих пошуків рятувальники дістали з водойми тіла загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Повідомляється, що сьогодні о 10:20 з місцевого ставка поблизу села Переволока Чортківського району водолази ДСНС вилучили тіла трьох підлітків 2009, 2010 та 2011 року народження.

Як зазначається, діти зникли ще 28 січня. Вони вийшли з дому й не повернулися.

До пошуково-рятувальних робіт залучили 40 рятувальників, з яких 8 водолазів, також 10 одиниць техніки.

Обставини надзвичайної події встановлюються.

Фото: у Тернопільській області троє дітей провалилися під кригу (facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Трагічні випадки на кризі

Нагадаємо, у Закарпатській області в Хустському районі 27 січня двоє чоловіків під час риболовлі провалилися під кригу. Одного з них вдалося врятувати, а другий загинув у крижаній воді.

Також нещодавно рятувальники отримали повідомлення про двох людей, які вийшли на лід і зникли з поля зору біля Дніпровської Набережної у Києві.

Хлопець та дівчина 2001 та 2002 років народження зайшли на небезпечну ділянку льоду, і не змогли самостійно повернутися до берега. Співробітники ДСНС виклали відео порятунку молодих людей.