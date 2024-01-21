Київські рятувальники зняли з льоду двох людей (відео)

Рятувальники отримали повідомлення про двох людей, які вийшли на лід і зникли з поля зору біля Дніпровської Набережної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

Рятувальники прибули на місце події та вирушили на пошуки. На небезпечній ділянці льоду перебували двоє молодих людей.

"Хлопець та дівчина 2001 та 2002 років народження зайшли на небезпечну ділянку льоду, і не змогли самостійно повернутися до берега. Також вони не викликали рятувальників по телефону", - розповіли рятувальники.

Співробітники ДСНС виклали відео порятунку молодих людей.

З хлопцем та дівчиною рятувальники провели роз'яснювальну бесіду.

Робота рятувальників

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