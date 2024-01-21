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Київські рятувальники зняли з льоду двох людей (відео)

Київ, Неділя 21 січня 2024 00:52
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Київські рятувальники зняли з льоду двох людей (відео) Фото: рятувальники у Києві зняли з льоду двох людей (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Рятувальники отримали повідомлення про двох людей, які вийшли на лід і зникли з поля зору біля Дніпровської Набережної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

Рятувальники прибули на місце події та вирушили на пошуки. На небезпечній ділянці льоду перебували двоє молодих людей.

"Хлопець та дівчина 2001 та 2002 років народження зайшли на небезпечну ділянку льоду, і не змогли самостійно повернутися до берега. Також вони не викликали рятувальників по телефону", - розповіли рятувальники.

Співробітники ДСНС виклали відео порятунку молодих людей.

З хлопцем та дівчиною рятувальники провели роз'яснювальну бесіду.

Робота рятувальників

Раніше ми писали, що у Карпатах більше тижня шукають француза , який пішов у гори ще на початку січня.

Також співробітники ДСНСврятували людину після вибуху через газовий пальник.

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