В Тернопольской области трое детей провалились под лед: все погибли
В Тернопольской области вблизи села Переволока трое детей провалились под лед. После длительных поисков спасатели извлекли из водоема тела погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Сообщается, что сегодня в 10:20 с местного пруда вблизи села Переволока Чертковского района водолазы ГСЧС изъяли тела трех подростков 2009, 2010 и 2011 года рождения.
Как отмечается, дети исчезли еще 28 января. Они вышли из дома и не вернулись.
К поисково-спасательным работам привлекли 40 спасателей, из которых 8 водолазов, а также 10 единиц техники.
Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.
Фото: в Тернопольской области трое детей провалились под лед (facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Трагические случаи в кризисе
Напомним, в Закарпатской области в Хустском районе 27 января двое мужчин во время рыбалки провалились под лед. Одного из них удалось спасти, а другой погиб в ледяной воде.
Также недавно спасатели получили сообщение о двух людях, которые вышли на лед и скрылись из виду у Днепровской Набережной в Киеве.
Парень и девушка 2001 и 2002 годов рождения зашли на опасный участок льда и не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Сотрудники ГСЧС выложили видео спасения молодых людей.
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