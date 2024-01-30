В Тернопольской области трое детей провалились под лед: все погибли

В Тернопольской области вблизи села Переволока трое детей провалились под лед. После длительных поисков спасатели извлекли из водоема тела погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Сообщается, что сегодня в 10:20 с местного пруда вблизи села Переволока Чертковского района водолазы ГСЧС изъяли тела трех подростков 2009, 2010 и 2011 года рождения.

Как отмечается, дети исчезли еще 28 января. Они вышли из дома и не вернулись.

К поисково-спасательным работам привлекли 40 спасателей, из которых 8 водолазов, а также 10 единиц техники.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Фото: в Тернопольской области трое детей провалились под лед (facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Трагические случаи в кризисе

Напомним, в Закарпатской области в Хустском районе 27 января двое мужчин во время рыбалки провалились под лед. Одного из них удалось спасти, а другой погиб в ледяной воде.

Также недавно спасатели получили сообщение о двух людях, которые вышли на лед и скрылись из виду у Днепровской Набережной в Киеве.

Парень и девушка 2001 и 2002 годов рождения зашли на опасный участок льда и не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Сотрудники ГСЧС выложили видео спасения молодых людей.