У Тернопільській області стався обвал на водоспаді "Дівочі сльози": у чому причина

Ця скеля є частиною природного комплексу "Урочище Пустельня".

Її частковий обвал, як зазначають фахівці, стався через поступове наростання карнизу, який виступав на 5 метрів і важив понад 200 тонн.

У Національному природному парку пояснили, що зі збільшенням маси карнизу тиск на його найвужчу частину посилився. Водночас численні щілини поруч із корінням ясена, що ріс на верхівці скелі, додатково ослабили структуру.

Повідомляється, що обвал залишив навіс близько метра, з якого тепер спадає водоспад.

Уламки скелі вагою понад 100 м³ скотилися з висоти 80 метрів до річки Джурин, розколовшись на шість великих та безліч дрібних частин, що розсипалися по схилу шириною 8-12 метрів.

Адміністрація "Дністровського каньйону" розповіла, що обвал знищив місцеву рослинність, зокрема рідкісний листовик сколопендровий, а також повалив дерева, включно з ясенем діаметром до 50 см.

Зазначається, що найбільший уламок об’ємом до 20 м³ зупинився за 70 метрів від Джурина, а найменший, більше 1 м³, - безпосередньо перед руслом річки.

Природознавці прогнозують, що за рік-два волога та мох відновлять зелений покрив на скелі, повернувши водоспаду його мальовничий вигляд.

Фото: обвал скелі на водоспаді "Дівочі сльози" (facebook.com npp.canyon)

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