В Тернопольской области произошел обвал на водопаде "Девичьи слезы": в чем причина

Эта скала является частью природного комплекса "Урочище Пустыня".

Ее частичный обвал, как отмечают специалисты, произошел из-за постепенного нарастания карниза, который выступал на 5 метров и весил более 200 тонн.

В Национальном природном парке объяснили, что с увеличением массы карниза давление на его самую узкую часть усилилось. В то же время многочисленные щели рядом с корнями ясеня, росшего на верхушке скалы, дополнительно ослабили структуру.

Сообщается, что обрушение оставил навес около метра, с которого теперь падает водопад.

Обломки скалы весом более 100 м³ скатились с высоты 80 метров до реки Джурин, расколовшись на шесть больших и множество мелких частей, рассыпавшихся по склону шириной 8-12 метров.

Администрация "Днестровского каньона" рассказала, что обвал уничтожил местную растительность, в частности редкий листовик сколопендровый, а также повалил деревья, включая ясень диаметром до 50 см.

Отмечается, что наибольший обломок объемом до 20 м³ остановился в 70 метрах от Джурина, а наименьший, больше 1 м3, - непосредственно перед руслом реки.

Естествоведы прогнозируют, что через год-два влага и мох восстановят зеленый покров на скале, вернув водопаду его живописный вид.

Фото: обвал скалы на водопаде "Девичьи слезы" (facebook.com npp.canyon)

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