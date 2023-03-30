У Тернопільській області скорочують комендантську годину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Тернопільської ОВА Володимира Труша.

"У Тернопільській області змінена комендантська година. Із суботи 1 квітня вона триватиме з 00:00 до 5:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у містах України скорочується тривалість комендантської години.

Нові графіки вже затвердили у Києві, Київській, Івано-Франківській, Черкаській та Полтавській областях.

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