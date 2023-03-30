В Тернопольской области сокращают комендантский час

Комендантский час в Тернопольской области сокращают. Нововведения начнут действовать с субботы, 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

"В Тернопольской области изменен комендантский час. С субботы 1 апреля он продлится с 00:00 до 5:00", - говорится в сообщении.

Напомним, в городах Украины сокращается продолжительность комендантского часа.

Новые графики уже утвердили в Киеве, Киевской, Ивано-Франковской, Черкасской и Полтавской областях.

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