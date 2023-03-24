Комендантську годину у Полтавській області скоротять наступного тижня

Житомирська область скорочує тривалість комендантської години. Нові правила будуть діятимуть вже з 27 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Скорочуємо тривалість комендантської години. З цим питанням до нас звернулися аграрії. В області стартувала посівна, триває підживлення озимих культур. Збільшився світловий день", - йдеться у повідомленні.

Лунін зазначив, що робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування.

"За рішенням Ради оборони області з 27 березня в Полтавській області комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00", - повідомив голова ОВА.