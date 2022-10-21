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У Тернопільській області розгорнуть понад 200 пунктів обігріву: де їх встановлять

Фото: Тернопільська область розгорне понад 200 пунктів обігріву (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Тернопільській області розгортають додаткові пункти обігріву. Їх встановлюють у громадах, у разі аварійного відключення електропостачання та опалення у них люди зможуть зігрітися, зарядити пристрої, отримати допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.

Загалом в області працюватиме понад 200 таких пунктів. Вони будуть забезпечені водою, продуктами харчування, засобами харчування. Передбачається, що пункти обігріву працюватимуть поблизу укриттів.

Окрім того, пункти обігріву будуть розміщені на основних транспортних артеріях області. Також у разі потреби Головне управління ДСНС України у Тернопільській області розгортатиме мобільні пункти обігріву.

Раніше ми писали, що у Тернополі та області можливі аварійні відключення світла через пошкодження електромереж у сусідніх областях внаслідок ворожих обстрілів.

Також повідомлялося, що з 22 вересня у Тернополі знову вводиться масочний режим через коронавірус. Насіння масок стає обов'язковим у громадських місцях.

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Тернопольская область