В Тернопольской области развернут более 200 пунктов обогрева: где их установят

В Тернопольской области разворачивают дополнительные пункты обогрева. Их устанавливают в общинах, в случае аварийного отключения электроснабжения и отопления в них люди смогут согреться, зарядить устройства, получить помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

В общей сложности в области будет работать более 200 таких пунктов. Они будут снабжены водой, продуктами питания, средствами питания. Предполагается, что пункты обогрева будут работать вблизи укрытий. Кроме того, пункты обогрева будут размещены на основных транспортных артериях области. Также в случае необходимости Главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области будет разворачивать мобильные пункты обогрева.