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У Тернопільській області працівник військкомату допомагав незаконно виїхати з України

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П'ятниця 04 серпня 2023 17:00
У Тернопільській області працівник військкомату допомагав незаконно виїхати з України Фото: працівника віїськкомату затримали за хабар у Тернопільській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Тернопільській області оголошено підозру працівнику військкомату, який разом з поплічниками організував схему незаконного перетину кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

Як з'ясували слідчі, група підозрюваних виготовляла фіктивні документи з правом перетину державного кордону для охочих уникнути мобілізації. За свої послуги вони отримували близько 3000 доларів з особи.

Чоловіків було затримано під час отримання 6000 доларів та передачі "замовнику" тимчасових посвідчень військовозобов'язаних і довідок військово-лікарських комісій.

У їх помешканнях та автомобілях під час обшуків було виявлено та вилучено документи, штампи, печатки, грошові кошти та інші речові докази, які скеровані на експертизу.

"Наразі трьом учасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, а посадовець ТЦК звільнений із займаної посади та переміщений по службі до військової частини бойового складу на Сході країни", - розповіли у прокуратурі.

Фото: затримання підозрюваних (t.me/pgo_gov_ua)

Скандали з воєнкомами

Нагадаємо, після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

Так, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову в армію. У рамках справи проведено майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей України.

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