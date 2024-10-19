У Тернопільській області помітили невідомий безпілотник

Нагадаємо, що в починаючи з вечора 18 жовтня та до ранку 19 жовтня Росія запустила по Україні понад 100 повітряних цілей, а саме - до 98 БпЛА та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69. Як відпрацювали сили ППО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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