В Тернопольской области был замечен неизвестный беспилотник

Напомним, что в начиная с вечера 18 октября и до утра 19 октября Россия запустила по Украине более 100 воздушных целей, а именно - до 98 БпЛА и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69. Как отработали силы ПВО - читайте в материале РБК-Украина.

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