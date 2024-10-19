RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Тернопольской области был замечен неизвестный беспилотник

Фото: в воздушном пространстве заметили активность неопределенного БпЛА (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером 19 октября в воздушном пространстве Тернопольской области был замечен неизвестный беспилотник. Он двигается в южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Наблюдается активность неопределенного БпЛА на юге Тернопольской области! Движется в южном направлении", - говорится в сообщении в 17:45.

Отметим, что на момент сообщения Воздушных сил ВСУ, воздушную тревогу в Тернопольской области не объявляли.

Сейчас, по состоянию на 17:51, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Донецкой областях. Также "покраснение" согласно карты тревог продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.

Напомним, что в начиная с вечера 18 октября и до утра 19 октября Россия запустила по Украине более 100 воздушных целей, а именно - до 98 БпЛА и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69. Как отработали силы ПВО - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернопольская областьВойна в Украине