На Тернопільщині поліція пересіла на Tesla: у чому причина

Поліцейські у Теребовлі Тернопільської області пересіли на електромобілі Tesla в межах пілотного проєкту з енергонезалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Тернопільщини.
Електрокари придбали за кошти місцевого бізнесу. Нові автівки передали підрозділам, які безпосередньо реагують на виклики громадян - групам реагування патрульної поліції та слідчо-оперативній групі.
Використання електротранспорту дозволить підрозділу суттєво скоротити витрати на пальне та техобслуговування.
Крім того, наявність авто, які не потребують традиційного пального, створює додатковий резерв: у разі дефіциту чи перебоїв із бензином правоохоронці зможуть і далі безперебійно працювати.
Водночас три дизельні автомобілі, які раніше використовувалися поліцейськими Теребовля для виконання службових завдань, зняли з чергування. Їх передали підрозділам Сил оборони України.
Нагадаємо, кількість автомобілів "Фантом" на українських дорогах зросте. Нові спецавтомобілі поліції почнуть працювати на Львівщині та Дніпропетровщині.
Зазначимо, що за перші шість днів роботи "Фантоми" у Києві та Київській області зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму.