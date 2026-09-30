На Тернопільщині поліція пересіла на Tesla: у чому причина

Електрокари придбали за кошти місцевого бізнесу. Нові автівки передали підрозділам, які безпосередньо реагують на виклики громадян - групам реагування патрульної поліції та слідчо-оперативній групі.

Використання електротранспорту дозволить підрозділу суттєво скоротити витрати на пальне та техобслуговування.

Крім того, наявність авто, які не потребують традиційного пального, створює додатковий резерв: у разі дефіциту чи перебоїв із бензином правоохоронці зможуть і далі безперебійно працювати.

Водночас три дизельні автомобілі, які раніше використовувалися поліцейськими Теребовля для виконання службових завдань, зняли з чергування. Їх передали підрозділам Сил оборони України.