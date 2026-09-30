На Тернопольщине полиция пересела на Tesla: в чем причина

Электрокары приобрели на средства местного бизнеса. Новые автомобили передали подразделениям, которые непосредственно реагируют на вызовы граждан - группам реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группе.

Использование электротранспорта позволит подразделению существенно сократить расходы на топливо и техобслуживание.

Кроме того, наличие авто, не требующих традиционного топлива, создает дополнительный резерв: в случае дефицита или перебоев с бензином правоохранители смогут и дальше бесперебойно работать.

В то же время три дизельных автомобиля, которые ранее использовались полицейскими Теребовля для выполнения служебных задач, сняли с дежурства. Их передали подразделениям Сил обороны Украины.