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На Тернопільщині поліція пересіла на Tesla: у чому причина

20:50 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
На Тернопільщині поліція пересіла на Tesla: у чому причина Фото: поліція пересіла на Tesla (tp.npu.gov.ua)
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Поліцейські у Теребовлі Тернопільської області пересіли на електромобілі Tesla в межах пілотного проєкту з енергонезалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Тернопільщини.

Електрокари придбали за кошти місцевого бізнесу. Нові автівки передали підрозділам, які безпосередньо реагують на виклики громадян - групам реагування патрульної поліції та слідчо-оперативній групі.

Використання електротранспорту дозволить підрозділу суттєво скоротити витрати на пальне та техобслуговування.

Крім того, наявність авто, які не потребують традиційного пального, створює додатковий резерв: у разі дефіциту чи перебоїв із бензином правоохоронці зможуть і далі безперебійно працювати.

Водночас три дизельні автомобілі, які раніше використовувалися поліцейськими Теребовля для виконання службових завдань, зняли з чергування. Їх передали підрозділам Сил оборони України.

Нагадаємо, кількість автомобілів "Фантом" на українських дорогах зросте. Нові спецавтомобілі поліції почнуть працювати на Львівщині та Дніпропетровщині.

Зазначимо, що за перші шість днів роботи "Фантоми" у Києві та Київській області зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму.

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Тернопільська область Національна поліція Tesla Електромобілі
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