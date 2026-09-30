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Главная » Жизнь » Общество

На Тернопольщине полиция пересела на Tesla: в чем причина

20:50 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
На Тернопольщине полиция пересела на Tesla: в чем причина Фото: полиция пересела на Tesla (tp.npu.gov.ua)
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Полицейские в Теребовле Тернопольской области пересели на электромобили Tesla в рамках пилотного проекта по энергонезависимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Тернопольщины.

Электрокары приобрели на средства местного бизнеса. Новые автомобили передали подразделениям, которые непосредственно реагируют на вызовы граждан - группам реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группе.

Использование электротранспорта позволит подразделению существенно сократить расходы на топливо и техобслуживание.

Кроме того, наличие авто, не требующих традиционного топлива, создает дополнительный резерв: в случае дефицита или перебоев с бензином правоохранители смогут и дальше бесперебойно работать.

В то же время три дизельных автомобиля, которые ранее использовались полицейскими Теребовля для выполнения служебных задач, сняли с дежурства. Их передали подразделениям Сил обороны Украины.

Напомним, количество автомобилей "Фантом" на украинских дорогах вырастет. Новые спецавтомобили полиции заработают на Львовщине и Днепропетровщине.

Отметим, за первые шесть дней работы "Фантомы" в Киеве и Киевской области зафиксировали более 7 тысяч нарушений скоростного режима.

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