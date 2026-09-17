На Тернопільщині одразу весь склад лікарської комісії погорів на хабарях

За даними слідства, упродовж 2024-2026 років медики вносили неправдиві відомості про стан здоров’я родичів військовозобов’язаних та їхню потребу в постійному сторонньому догляді. Отримані документи чоловіки надалі використовували для ухилення від мобілізації.

Організаторкою схеми виявилася голова лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) районної лікарні. До незаконної діяльності вона залучила трьох членів комісії та двох посередників, які підшукували "клієнтів" серед знайомих.

Вартість оформлення одного документа становила від 6 до 12 тисяч доларів. За три роки за цією схемою видали майже 1000 фіктивних висновків ЛКК.

Обшуки та підозри

Під час обшуків за місцями проживання та роботи медиків і посередників правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони та інші матеріали, які зараз досліджують слідчі.

Фото: затримання учасників корупційної схеми (Тернопільська облпрокуратура)

Чотирьом медикам повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та службовому підробленні (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Голові ЛКК додатково інкримінують сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Одному з посередників повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України, а іншому оголосили підозру заочно - за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Чотирьом медикам та одному з посередників суд уже обрав запобіжні заходи. Слідчі продовжують перевірку, аби встановити можливу причетність до злочинної схеми інших працівників лікарні та службових осіб держустанов.