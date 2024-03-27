ua en ru
Ср, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тернополь завершает отопительный сезон: названа дата

Среда 27 марта 2024 10:02
UA EN RU
Тернополь завершает отопительный сезон: названа дата Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Тернополь уже в пятницу, 29 марта, завершит отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тернопольского городского совета.

"Учитывая рост температуры воздуха и с целью обеспечения эффективного использования энергоносителей, отопительный период 2023-2024 гг. в Тернополе завершится 29 марта 2024 года 00:00", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что соответствующее решение принято исполнительным комитетом городского совета.

Кроме того, жителям Тернопольской городской территориальной общины, проживающих в домах и квартирах, оборудованных индивидуальной системой отопления, рекомендовали закончить отопительный сезон с 29 марта.

Завершение отопительного сезона в Украине

В Украине из-за потепления местные власти принимают решение о досрочном завершении отопительного сезона. В частности, это сделали в Херсоне.

Также завершить отопительный сезон планируют в Киеве. Это произойдет уже в четверг, 28 марта.

В Краматорске отопительный сезон будет завершен в ночь с 28 на 29 марта.

Что же касается Харькова, то там ситуация сложнее. Теплоснабжение там досрочно будет завершено на фоне массированных ракетных атак России. Данные мероприятия предполагают снижение нагрузки на существенно поврежденную энергетическую инфраструктуру города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернополь Отопительный сезон
NEWS
Украинская ПВО ночью уничтожила 10 "Шахедов": сколько всего выпустила Россия
Украинская ПВО ночью уничтожила 10 "Шахедов": сколько всего выпустила Россия
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы