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Термомодернизация в Украине. У Зеленского прогнозируют сокращение потребления газа до 40%

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Пятница 17 декабря 2021 19:00
Термомодернизация в Украине. У Зеленского прогнозируют сокращение потребления газа до 40% Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине создали координационный энергетический штаб. В него вошли представители Кабинета министров, Офиса президента и "Нафтогаза Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

В пятницу, 17 декабря, энергетический штаб провел первое заседание, в ходе которого обсудили отопительный сезон и энергетическое будущее страны.

В ходе брифинга по итогам заседания штаба заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что власти планируют термомодернизировать большинство многоэтажек.

"Уже начиная с марта-апреля будем работать в трех направлениях. Первое, это сокращение потребления газа. Это термомодернизация. Первые 5 тысяч домов - это цель на следующий год. Параллельно социальные объекты, это школы, больницы, детсады. Это программа на 7-10 лет. Большинство многоэтажных домов мы планируем термомодернизировать. В общем, мы ожидаем, что это позволит сократить потребление на 30-40%", - заявил он.

Напомним, вчера глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не исключил, что сильные морозы в феврале могут создать проблемы в отопительный сезон.

Кроме того, ранее Зеленский анонсировал проведение крупной термомодернизации в следующем году.

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