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Термомодернізація в Україні. У Зеленського прогнозують скорочення споживання газу до 40%

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П'ятниця 17 грудня 2021 19:00
Термомодернізація в Україні. У Зеленського прогнозують скорочення споживання газу до 40% Фото: заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні створили координаційний енергетичний штаб. До нього увійшли представники Кабінету міністрів, Офісу президента і "Нафтогазу України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

У п'ятницю, 17 грудня, енергетичний штаб провів перше засідання, в ході якого обговорили опалювальний сезон і енергетичне майбутнє країни.

В ході брифінгу за підсумками засідання штабу заступник керівника офісу президента України Ростислав Шурма заявив, що влада планує термомодернізувати більшість багатоповерхівок.

"Вже починаючи з березня-квітня будемо працювати в трьох напрямках. Перше, це скорочення споживання газу. Це термомодернізація. Перші 5 тисяч будинків - це мета на наступний рік. Паралельно соціальні об'єкти, це школи, лікарні, дитсадки. Це програма на 7-10 років. Більшість багатоповерхових будинків ми плануємо термомодернізувати. Загалом, ми очікуємо, що це дозволить скоротити споживання на 30-40%", - заявив він.

Нагадаємо, вчора голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко не виключив, що сильні морози в лютому можуть створити проблеми в опалювальний сезон.

Крім того, раніше Зеленський анонсував проведення великої термомодернізації наступного року.

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Опалювальный сезон Газ
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