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На терміновому засіданні РНБО ухвалять фундаментальні рішення для України, - Данілов

Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У п'ятницю, 30 вересня, на терміновому засіданні Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) планується ухвалити фундаментальні рішення для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Говорить великий Львів".

"Після Ставки (Ставки верховного головнокомандувача - ред.) відбудеться засідання РНБО, на якому будуть прийняті важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни. Дочекайтеся завтра, і ви будете всі поінформовані про те, про що завтра говоритимемо на РНБО, і які рішення прийматимемо", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, у четвер, 29 вересня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає термінове засідання РНБО, яке відбудеться 30 вересня.

Також ми писали, що 30 вересня у Кремлі планують підписати договори про анексію тимчасово окупованих територій України Росією.

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РНБООлексій ДаніловВійна Росії проти України