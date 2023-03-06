UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Терміновий збір. Волонтери збирають кошти на дрони для військових в Бахмуті

Фото: волонтери збирають кошти на дрони для військових в Бахмуті (ngu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На тлі крайніх новин з Бахмуту громадська організація VATRA відкрила збір допомоги для військових бригади оперативного реагування НГУ "Рубіж". Волонтери збирають пів мільйона гривень, щоб купити бійцям коптери.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами волонтерів, потрібні коптери Mavic 3, щоб оперативніше виявляти ворога та ліквідовувати його. Наразі потрібно 5 таких дронів, але це тільки перший збір на цей напрямок. Далі, говорять волонтери, буде потреба в новій партії цих засобів.

Волонтери збирають кошти на дрони для військових в Бахмуті (ngu.gov.ua)

Військові бригади оперативного реагування НГУ були одні з перших, хто зустрічав окупантів під Києвом у лютому 2022 року. Сьогодні вони тримають оборону на Бахмутському напрямку, який вважається найгарячішим на лінії фронту.

Волонтери збирають 500 тисяч гривень на коптери для військових в Бахмуті (ngu.gov.ua)

Волонтери VATRA назвали збір для цих військових - "Ластівки для НГУ". Один дрон коштує орієнтовно 100 тисяч гривень. Підтримати військових можна за такими реквізитами:

Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/3NKJvtxdvj

Номер картки банки
5375 4112 0384 6741

Рахунок на Приват:
UA173052990000026008015024247

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутволонтериВСУ