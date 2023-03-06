Срочный сбор. Волонтеры собирают средства на дроны для военных в Бахмуте

На фоне последних новостей из Бахмута общественная организация VATRA открыла сбор помощи для военных бригады оперативного реагирования НГУ "Рубеж". Волонтеры собирают полмиллиона гривен, чтобы купить бойцам коптеры.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам волонтеров, нужны коптеры Mavic 3, чтобы оперативнее обнаруживать врага и ликвидировать его. На данный момент нужно 5 таких дронов, но это только первый сбор на это направление. Далее, говорят волонтеры, потребуется новая партия этих средств.
Волонтеры собирают средства на дроны для военных в Бахмуте (ngu.gov.ua)
Военные бригады оперативного реагирования НГУ были одними из первых, кто встречал оккупантов под Киевом в феврале 2022 года. Сегодня они держат оборону на Бахмутском направлении, которое считается самым горячим на линии фронта.
Волонтеры собирают 500 тысяч гривен на коптеры для военных в Бахмуте (ngu.gov.ua)
Волонтеры VATRA назвали сбор для этих военных - "Ласточки для НГУ". Один дрон стоит ориентировочно 100 тысяч гривен. Поддержать военных можно по таким реквизитам:
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