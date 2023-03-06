Срочный сбор. Волонтеры собирают средства на дроны для военных в Бахмуте

По словам волонтеров, нужны коптеры Mavic 3, чтобы оперативнее обнаруживать врага и ликвидировать его. На данный момент нужно 5 таких дронов, но это только первый сбор на это направление. Далее, говорят волонтеры, потребуется новая партия этих средств.

Волонтеры собирают средства на дроны для военных в Бахмуте (ngu.gov.ua)

Военные бригады оперативного реагирования НГУ были одними из первых, кто встречал оккупантов под Киевом в феврале 2022 года. Сегодня они держат оборону на Бахмутском направлении, которое считается самым горячим на линии фронта.

Волонтеры собирают 500 тысяч гривен на коптеры для военных в Бахмуте (ngu.gov.ua)

Волонтеры VATRA назвали сбор для этих военных - "Ласточки для НГУ". Один дрон стоит ориентировочно 100 тысяч гривен. Поддержать военных можно по таким реквизитам:

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5375 4112 0384 6741

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