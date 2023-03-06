Терміновий збір. Волонтери збирають кошти на дрони для військових в Бахмуті

На тлі крайніх новин з Бахмуту громадська організація VATRA відкрила збір допомоги для військових бригади оперативного реагування НГУ "Рубіж". Волонтери збирають пів мільйона гривень, щоб купити бійцям коптери.

За словами волонтерів, потрібні коптери Mavic 3, щоб оперативніше виявляти ворога та ліквідовувати його. Наразі потрібно 5 таких дронів, але це тільки перший збір на цей напрямок. Далі, говорять волонтери, буде потреба в новій партії цих засобів.

Волонтери збирають кошти на дрони для військових в Бахмуті (ngu.gov.ua)

Військові бригади оперативного реагування НГУ були одні з перших, хто зустрічав окупантів під Києвом у лютому 2022 року. Сьогодні вони тримають оборону на Бахмутському напрямку, який вважається найгарячішим на лінії фронту.

Волонтери збирають 500 тисяч гривень на коптери для військових в Бахмуті (ngu.gov.ua)

Волонтери VATRA назвали збір для цих військових - "Ластівки для НГУ". Один дрон коштує орієнтовно 100 тисяч гривень. Підтримати військових можна за такими реквізитами:

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