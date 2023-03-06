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Терміновий збір. Волонтери збирають кошти на дрони для військових в Бахмуті

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Понеділок 06 березня 2023 18:30
Терміновий збір. Волонтери збирають кошти на дрони для військових в Бахмуті Фото: волонтери збирають кошти на дрони для військових в Бахмуті (ngu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На тлі крайніх новин з Бахмуту громадська організація VATRA відкрила збір допомоги для військових бригади оперативного реагування НГУ "Рубіж". Волонтери збирають пів мільйона гривень, щоб купити бійцям коптери.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами волонтерів, потрібні коптери Mavic 3, щоб оперативніше виявляти ворога та ліквідовувати його. Наразі потрібно 5 таких дронів, але це тільки перший збір на цей напрямок. Далі, говорять волонтери, буде потреба в новій партії цих засобів.

Терміновий збір. Волонтери збирають кошти на дрони для військових в Бахмуті

Волонтери збирають кошти на дрони для військових в Бахмуті (ngu.gov.ua)

Військові бригади оперативного реагування НГУ були одні з перших, хто зустрічав окупантів під Києвом у лютому 2022 року. Сьогодні вони тримають оборону на Бахмутському напрямку, який вважається найгарячішим на лінії фронту.

Терміновий збір. Волонтери збирають кошти на дрони для військових в Бахмуті

Волонтери збирають 500 тисяч гривень на коптери для військових в Бахмуті (ngu.gov.ua)

Волонтери VATRA назвали збір для цих військових - "Ластівки для НГУ". Один дрон коштує орієнтовно 100 тисяч гривень. Підтримати військових можна за такими реквізитами:

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