Терміновий збір. Волонтери збирають кошти на дрони для військових в Бахмуті
На тлі крайніх новин з Бахмуту громадська організація VATRA відкрила збір допомоги для військових бригади оперативного реагування НГУ "Рубіж". Волонтери збирають пів мільйона гривень, щоб купити бійцям коптери.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами волонтерів, потрібні коптери Mavic 3, щоб оперативніше виявляти ворога та ліквідовувати його. Наразі потрібно 5 таких дронів, але це тільки перший збір на цей напрямок. Далі, говорять волонтери, буде потреба в новій партії цих засобів.
Волонтери збирають кошти на дрони для військових в Бахмуті (ngu.gov.ua)
Військові бригади оперативного реагування НГУ були одні з перших, хто зустрічав окупантів під Києвом у лютому 2022 року. Сьогодні вони тримають оборону на Бахмутському напрямку, який вважається найгарячішим на лінії фронту.
Волонтери збирають 500 тисяч гривень на коптери для військових в Бахмуті (ngu.gov.ua)
Волонтери VATRA назвали збір для цих військових - "Ластівки для НГУ". Один дрон коштує орієнтовно 100 тисяч гривень. Підтримати військових можна за такими реквізитами:
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