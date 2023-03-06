ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Срочный сбор. Волонтеры собирают средства на дроны для военных в Бахмуте

Новина українською →
Понедельник 06 марта 2023 18:30
Срочный сбор. Волонтеры собирают средства на дроны для военных в Бахмуте Фото: волонтеры собирают средства на дроны для военных в Бахмуте (ngu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

На фоне последних новостей из Бахмута общественная организация VATRA открыла сбор помощи для военных бригады оперативного реагирования НГУ "Рубеж". Волонтеры собирают полмиллиона гривен, чтобы купить бойцам коптеры.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам волонтеров, нужны коптеры Mavic 3, чтобы оперативнее обнаруживать врага и ликвидировать его. На данный момент нужно 5 таких дронов, но это только первый сбор на это направление. Далее, говорят волонтеры, потребуется новая партия этих средств.

Срочный сбор. Волонтеры собирают средства на дроны для военных в Бахмуте

Волонтеры собирают средства на дроны для военных в Бахмуте (ngu.gov.ua)

Военные бригады оперативного реагирования НГУ были одними из первых, кто встречал оккупантов под Киевом в феврале 2022 года. Сегодня они держат оборону на Бахмутском направлении, которое считается самым горячим на линии фронта.

Срочный сбор. Волонтеры собирают средства на дроны для военных в Бахмуте

Волонтеры собирают 500 тысяч гривен на коптеры для военных в Бахмуте (ngu.gov.ua)

Волонтеры VATRA назвали сбор для этих военных - "Ласточки для НГУ". Один дрон стоит ориентировочно 100 тысяч гривен. Поддержать военных можно по таким реквизитам:

Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/3NKJvtxdvj

Номер карты банки
5375 4112 0384 6741

Счет на Приват:
UA173052990000026008015024247

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут волонтери ВСУ
NEWS
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
DAILY
Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров