Які терміни поділу майна при розлученні і чому не варто зволікати

Процес поділу майна може відбуватися як мирно, через взаємні домовленості, так і в судовому порядку, якщо сторони не можуть дійти згоди. Важливо бути обізнаними про свої права та обов’язки, щоб уникнути можливих конфліктів.

Терміни для поділу майна: коли звертатися до суду

Законодавство України встановлює строк, протягом якого можна подати позов про поділ майна, – це так звана позовна давність, яка зазвичай становить 3 роки.

Юристка зазначає, що важливо знати про те, що відлік цього строку не починається автоматично з моменту розірвання шлюбу. Він починається з того моменту, коли один із подружжя дізнався або міг дізнатися про порушення свого права на частку у спільному майні.

Таким чином, якщо майно не було поділено одразу після розлучення, це не означає, що ви втратили право на його поділ. Головне – вчасно виявити порушення своїх прав і звернутися до суду.

Коли ділити майно: до чи після розлучення

Поділ майна може бути здійснений як до, так і після офіційного розірвання шлюбу:

До розлучення. Подружжя може укласти договір про поділ майна, що є спільною сумісною власністю.

"Це дозволяє уникнути судових процесів і мирно визначити, яка частка майна належить кожному. Якщо йдеться про нерухоме майно, договір має бути нотаріально посвідчений", – говорить Анна Салієнко.

Після розлучення. Якщо домовитися не вдалося, питання вирішується в судовому порядку. Суд визначає розмір часток кожного з подружжя та здійснює поділ майна відповідно до цих часток. Згідно із законодавством, частки майна зазвичай рівні, навіть якщо один із подружжя не мав власного заробітку з поважних причин (догляд за дітьми, навчання тощо).

Що станеться, якщо не поділити майно одразу

Якщо ви не займалися поділом майна одразу після розлучення, це не позбавляє вас цього права у майбутньому. Проте існують певні ризики та складнощі, які можуть виникнути з часом.

Юристка зазначає, що з часом вартість майна може змінитися, що ускладнить визначення його справедливої вартості на момент розірвання шлюбу.

Якщо один із подружжя помре, не розділивши майно, його частка перейде до спадкоємців, що може створити додаткові юридичні проблеми.

Також з часом може стати складніше зібрати докази, що підтверджують ваше право на певну частину майна.