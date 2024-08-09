Хто має право на безплатний капремонт житла і як оформити пільгу у ЦНАП

Ветерани війни та особи, які мають особливі трудові заслуги, мають право на безкоштовне проведення капітального ремонту їхнього житла. Отримати пільгу можна не частіше, ніж раз на 10 років.

Хто може подати документи на безплатний капремонт власної квартири чи будинку, у коментарі РБК-Україна повідомила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай .

Право на безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир), що знаходяться у їхній власності, мають:

особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи;

сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни та сім’ї загиблих (померлих) захисників України;

особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

колишні малолітні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю;

дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

"Пільгою можна скористатися не частіше, ніж один раз на 10 років. Для отримання послуги необхідно звернутися до ЦНАП", - зазначає Наталія Шамрай.

Треба подати такі документи:

заяву;

довідку з попереднього місця проживання для людини, яка проживає в будинку (квартирі) менш як 10 років, щоб підтвердити факту невикористання пільги протягом останніх 10 років.

Документи можна подати особисто або через уповноважену особу. Рішення про проведення безкоштовного ремонту буде прийняте упродовж 30 календарних днів на підставі результатів обстеження комісією будинку чи квартири. Ремонт проводиться з розрахунку 21 кв. м загальної площі житла на кожну особу, що має право на пільгу.

Періодичність проведення безплатного капремонту визначає орган місцевого самоврядування за місцем постійного проживання.