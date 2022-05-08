В Турции заявили, что запасов газа в Черном море хватит на 45 лет

"Мы нашли газ, у нас газа 540 миллиардов кубометров. Но это только начало. В Черном море есть запасы энергии, чтобы удовлетворить мировые потребности на 45 лет. У нас огромное состояние. Его называют сероводород. Водород также является самым чистым газом будущего", - заявил он.

По словам Йылдырыма, месторождение сероводорода является сравнительным преимуществом Турции.