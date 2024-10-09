Термін видачі українцям паспортів у Стамбулі продовжили: де забирати документи

Термін видачі українцям готових паспортних документів у Стамбулі в Туреччині продовжили до 29 грудня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу паспортного сервісу ДП "Документ".

Графік їхньої роботи - з вівторка по суботу з 9:00 ранку до 18:00 вечора.

Мобільні комплекси ДП "Документ" знаходяться за адресою : Лондонське шосе, Е-5, місто Стамбул (на паркінгу за ТЦ "Аеропорт").

З огляду на це - задля забезпечення громадян України паспортними документами в межах процедури припинення філії - було схвалене рішення продовжити видачу документів відокремленим підрозділом ДП "Документ" в місті (за сприяння Державної міграційної служби України).

Перший паспорт

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що перший паспорт громадянина України оформлюється дитині у віці 14 років у вигляді ID-картки. Цей документ видається на 4 роки та є безкоштовним.

Тим часом за видачу наступних паспортів (починаючи з 18-річного віку), які дійсні впродовж 10 років, необхідно сплачувати адміністративний збір.

А ось дитячий закордонний паспорт можна оформлювати від самого народження терміном на 4 роки. При цьому присутність дитини під час подачі документів не завжди є обов'язковою.

Оформити паспорт можна у будь-якому територіальному підрозділі області, незалежно від місця реєстрації. Під час оформлення закордонного паспорта для дитини один із батьків, опікунів або усиновителів повинен пред'явити власний паспорт громадянина України.

Читайте також, як нещодавно зросла вартість оформлення паспортів та інших послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ".

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