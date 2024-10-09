Срок выдачи украинцам паспортов в Стамбуле продлили: где забирать документы

Срок выдачи украинцам готовых паспортных документов в Стамбуле в Турции продлили до 29 декабря 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу паспортного сервиса ГП "Документ".

График их работы - со вторника по субботу с 9:00 утра до 18:00 вечера.

Мобильные комплексы ГП "Документ" находятся по адресу : Лондонское шоссе, Е-5, город Стамбул (на паркинге за ТЦ "Аэропорт").

Учитывая это - для обеспечения граждан Украины паспортными документами в рамках процедуры прекращения филиала - было принято решение продлить выдачу документов обособленным подразделением ГП "Документ" в городе (при содействии Государственной миграционной службы Украины).

Первый паспорт

Напомним, ранее мы рассказывали, что первый паспорт гражданина Украины оформляется ребенку в возрасте 14 лет в виде ID-карты. Этот документ выдается на 4 года и является бесплатным.

Между тем, за выдачу следующих паспортов (начиная с 18-летнего возраста), которые действительны в течение 10 лет, необходимо уплачивать административный сбор.

А вот детский загранпаспорт можно оформлять с самого рождения сроком на 4 года. При этом присутствие ребенка при подаче документов не всегда обязательно.

Оформить паспорт можно в любом территориальном подразделении области, независимо от места регистрации. Во время оформления загранпаспорта для ребенка один из родителей, опекунов или усыновителей должен предъявить собственный паспорт гражданина Украины.

Читайте также, как недавно увеличилась стоимость оформления паспортов и других услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ".

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