Термін подачі заяв на зміну групи ЄП закінчується: скільки часу лишилося

В Україні триває подача заявок на зміну групи спрощеної системи оподаткування для платників єдиного податку (ЄП). Це можна зробити кількома способами. Але терміни обмежені.

З 1 квітня 2025 року платники єдиного податку можуть змінювати групу спрощеної системи оподаткування, але для цього потрібно подати заяву до 16 березня. Перехід можливий у таких випадках: зміна виду діяльності;

перевищення граничного доходу;

бажання зменшити податкове навантаження;

наймання більшої кількості працівників;

робота з контрагентами, доступними лише на 2-й чи 3-й групі;

вибір діяльності, дозволеної тільки для 2-ї чи 3-ї групи;

намір стати платником ПДВ (лише для 3-ї групи). Заяву можна подати в електронному вигляді через Електронний кабінет, особисто в податковій або поштою. Пам'ятайте, що змінити групу можна лише один раз на рік.