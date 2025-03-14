ua en ru
Пт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Срок подачи заявлений на смену группы ЕН заканчивается: сколько времени осталось

Пятница 14 марта 2025 14:29
UA EN RU
Срок подачи заявлений на смену группы ЕН заканчивается: сколько времени осталось Фото: Уплата налогов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине продолжается подача заявок на смену группы упрощенной системы налогообложения для плательщиков единого налога (ЕН). Это можно сделать несколькими способами, но сроки ограничены.

РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Государственной налоговой службы (ГНС) в Сумской области рассказывает, как и в какие сроки это сделать.

С 1 апреля 2025 года плательщики единого налога могут менять группу упрощенной системы налогообложения, но для этого нужно подать заявление до 16 марта. Переход возможен в следующих случаях:

  • изменение вида деятельности;
  • превышение предельного дохода;
  • желание уменьшить налоговую нагрузку;
  • наем большего количества работников;
  • работа с контрагентами, доступными только на 2-й или 3-й группе;
  • выбор деятельности, разрешенной только для 2-й или 3-й группы;
  • намерение стать плательщиком НДС (только для 3-й группы).

Заявление можно подать в электронном виде через Электронный кабинет, лично в налоговой или по почте. Помните, что изменить группу можно только один раз в год.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине повысили налоги для ФОП и изменили правила их начисления. Теперь "упрощенцы" обязаны платить единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор. Это правило действует даже в случае отсутствия дохода.

Также РБК-Украина писало, что ФЛП первой, второй и четвертой групп обязаны платить налоги каждый месяц, до 20 числа. Зато ФОПы третьей группы начнут уплату военного сбора, единого налога и единого социального взноса поквартально, начиная со середины апреля 2025 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги
NEWS
Убийство активиста Ганула: Клименко взял расследование под личный контроль
Убийство активиста Ганула: Клименко взял расследование под личный контроль
DAILY
ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции