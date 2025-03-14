Срок подачи заявлений на смену группы ЕН заканчивается: сколько времени осталось
В Украине продолжается подача заявок на смену группы упрощенной системы налогообложения для плательщиков единого налога (ЕН). Это можно сделать несколькими способами, но сроки ограничены.
РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Государственной налоговой службы (ГНС) в Сумской области рассказывает, как и в какие сроки это сделать.
С 1 апреля 2025 года плательщики единого налога могут менять группу упрощенной системы налогообложения, но для этого нужно подать заявление до 16 марта. Переход возможен в следующих случаях:
- изменение вида деятельности;
- превышение предельного дохода;
- желание уменьшить налоговую нагрузку;
- наем большего количества работников;
- работа с контрагентами, доступными только на 2-й или 3-й группе;
- выбор деятельности, разрешенной только для 2-й или 3-й группы;
- намерение стать плательщиком НДС (только для 3-й группы).
Заявление можно подать в электронном виде через Электронный кабинет, лично в налоговой или по почте. Помните, что изменить группу можно только один раз в год.
Напомним, с 1 января 2025 года в Украине повысили налоги для ФОП и изменили правила их начисления. Теперь "упрощенцы" обязаны платить единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор. Это правило действует даже в случае отсутствия дохода.
Также РБК-Украина писало, что ФЛП первой, второй и четвертой групп обязаны платить налоги каждый месяц, до 20 числа. Зато ФОПы третьей группы начнут уплату военного сбора, единого налога и единого социального взноса поквартально, начиная со середины апреля 2025 года.
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