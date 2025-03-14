Срок подачи заявлений на смену группы ЕН заканчивается: сколько времени осталось

В Украине продолжается подача заявок на смену группы упрощенной системы налогообложения для плательщиков единого налога (ЕН). Это можно сделать несколькими способами, но сроки ограничены.

С 1 апреля 2025 года плательщики единого налога могут менять группу упрощенной системы налогообложения, но для этого нужно подать заявление до 16 марта. Переход возможен в следующих случаях: изменение вида деятельности;

превышение предельного дохода;

желание уменьшить налоговую нагрузку;

наем большего количества работников;

работа с контрагентами, доступными только на 2-й или 3-й группе;

выбор деятельности, разрешенной только для 2-й или 3-й группы;

намерение стать плательщиком НДС (только для 3-й группы). Заявление можно подать в электронном виде через Электронный кабинет, лично в налоговой или по почте. Помните, что изменить группу можно только один раз в год.