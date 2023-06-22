Терлюга змогла завоювати "золото" для України на Європейських іграх-2023
Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула золоту медаль на Європейських іграх-2023. Змагання проходили у Кракові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
У півфіналі Терлюга змагалася з чемпіонкою Європи у 2019 році, представницею Люксембургу Дженніфер Варлінг. Вона змогла перемогти суперницю за дев'ять секунд до завершення поєдинку.
При цьому у фіналі українка зустрілася з олімпійською чемпіонкою з Болгарії Івет Горановою. 2019 року представниця нашої країни у фіналі Європейських ігор не змогла вирвати перемогу у болгарки. Але сьогодні Терлюзі вдалося взяти реванш, вона здобула перевагу на перших хвилинах поєдинку та втримала його до кінця.
Варто зауважити, що це вже четверте золото для України на Європейських іграх-2023. Наразі наша країна посідає перше місце за кількістю таких медалей на змаганнях.
Нагадаємо, у травні Терлюга стала чемпіонкою в особистому куміті на турнірі Karate 1 Premier League у Рабаті (Марокко).
Також ми писали, що дует українських веслярів Людмила Лузан та Валерія Терета також отримав "золото" на Європейських іграх 2023 року.
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