ua ru
Чт, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Терлюга змогла завоювати "золото" для України на Європейських іграх-2023

Новость на русском →
Краків, Четвер 22 червня 2023 21:20
Терлюга змогла завоювати "золото" для України на Європейських іграх-2023 Фото: Анжеліка Терлюга, українська каратистка (twitter.com/OlympicUA)
Автор: Іван Носальський

Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула золоту медаль на Європейських іграх-2023. Змагання проходили у Кракові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

У півфіналі Терлюга змагалася з чемпіонкою Європи у 2019 році, представницею Люксембургу Дженніфер Варлінг. Вона змогла перемогти суперницю за дев'ять секунд до завершення поєдинку.

При цьому у фіналі українка зустрілася з олімпійською чемпіонкою з Болгарії Івет Горановою. 2019 року представниця нашої країни у фіналі Європейських ігор не змогла вирвати перемогу у болгарки. Але сьогодні Терлюзі вдалося взяти реванш, вона здобула перевагу на перших хвилинах поєдинку та втримала його до кінця.

Варто зауважити, що це вже четверте золото для України на Європейських іграх-2023. Наразі наша країна посідає перше місце за кількістю таких медалей на змаганнях.

Нагадаємо, у травні Терлюга стала чемпіонкою в особистому куміті на турнірі Karate 1 Premier League у Рабаті (Марокко).

Також ми писали, що дует українських веслярів Людмила Лузан та Валерія Терета також отримав "золото" на Європейських іграх 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краків Збірна України Европейские игры
NEWS
ООН внесла російську армію до "ганебного списку" за вбивства дітей в Україні, - Reuters
ООН внесла російську армію до "ганебного списку" за вбивства дітей в Україні, - Reuters
DAILY
"Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку