Терлюга змогла завоювати "золото" для України на Європейських іграх-2023

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

У півфіналі Терлюга змагалася з чемпіонкою Європи у 2019 році, представницею Люксембургу Дженніфер Варлінг. Вона змогла перемогти суперницю за дев'ять секунд до завершення поєдинку.

При цьому у фіналі українка зустрілася з олімпійською чемпіонкою з Болгарії Івет Горановою. 2019 року представниця нашої країни у фіналі Європейських ігор не змогла вирвати перемогу у болгарки. Але сьогодні Терлюзі вдалося взяти реванш, вона здобула перевагу на перших хвилинах поєдинку та втримала його до кінця.

Варто зауважити, що це вже четверте золото для України на Європейських іграх-2023. Наразі наша країна посідає перше місце за кількістю таких медалей на змаганнях.

Нагадаємо, у травні Терлюга стала чемпіонкою в особистому куміті на турнірі Karate 1 Premier League у Рабаті (Марокко).

Також ми писали, що дует українських веслярів Людмила Лузан та Валерія Терета також отримав "золото" на Європейських іграх 2023 року.