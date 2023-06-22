Терлюга смогла завоевать "золото" для Украины на Европейских играх-2023

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

В полуфинале Терлюга соревновалась с чемпионкой Европы в 2019 году, представительницей Люксембурга Дженнифер Варлинг. Она смогла одержать верх над соперницей за девять секунд до завершения поединка.

При этом в финале украинка встретилась с олимпийской чемпионкой из Болгарии Ивет Горановой. В 2019 году представительница нашей страны в финале Европейских игр не смогла вырвать победу у болгарки. Но сегодня Терлюге удалось взять реванш, она получила преимущество на первых минутах поединка и удержала его до конца.

Стоит заметить, что это уже четвертое "золото" для Украины на Европейских играх-2023. Сейчас наша страна занимает первое место по количеству таких медалей на соревнованиях.

Напомним, в мае Терлюга стала чемпионкой в личном кумите на турнире Karate 1 Premier League в Рабате (Марокко).

Также мы писали, что дуэт украинских гребцов Людмила Лузан и Валерия Терета также получил "золото" на Европейских играх 2023 года.