Україна виборола перше "золото" на Європейських іграх-2023

Дует українських веслувальниць Людмила Лузан і Валерія Терета здобули золоті нагороди на Європейських іграх 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Українки фінішували першими у змаганнях каное-двійок. Вони тріумфували на дистанції 500 м.

Лузан і Терета потрапили у фінал відразу ж після кваліфікації. У своєму заїзді вони посіли перше місці. У вирішальних перегонах дует українських каноїсток показав результат 1:58,233. Переможниці випередили пари іспанок та угорок.

Для збірної України ці нагороди – перші здобуті на цьогорічних Іграх. Лузан на Олімпіаді-2020 здобула "срібло" на такій же дистанції в парі з Анастасією Четверіковою. Також вона виборола бронзову медаль в індивідуальних змаганнях.

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