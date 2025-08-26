UA

Війна в Україні

На території України встановлено понад мільйон мін, - ООН

Фото: на території України встановлено понад мільйон мін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На території України розкидано понад мільйон мін, для їх деактивації знадобиться більше десятиліття.

Про це заявив керівник Програми протимінної діяльності ПРООН в Україні Пол Хеслоп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"По всій Україні вже розкидано понад мільйон мін, російські війська продовжують встановлювати пастки в деяких регіонах під час відступу. Мова і про протитанкові, і про протипіхотні міни", - зазначив Хеслоп.

Він також підкреслив, що у ряді областей також розкидано дуже багато нерозірваних снарядів, ракет, гранат  після боїв, особливо в буферній зоні.

"Під час очищення територій ми спостерігаємо рівень складності, масштабу, якого ми раніше просто не бачили", - додав керівник Програми протимінної діяльності ПРООН в Україні.

Мінне забруднення України

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення трохи менше тисячі людей отримали поранення та 359 загинули осіб від мін та вибухонебезпечних залишків, серед яких щонайменше 18 дітей.

Станом на сьогодні Україна є найбільш замінованою країною у світі. В Україні продовжують щодня знаходити міни росіян на деокупованих територіях. Вони можуть залишатись небезпечними ще десятки років.

За даними ДСНС, міни є одним з найжорстокіших методів ведення війни. При цьому росіяни залишають їх навіть у будинках мирних мешканців.

Також повідомляється, що після завершення війни найбільшу небезпеку для населення будуть нести мінні поля та пастки, встановлені росіянами. Такі пастки можуть спрацювати не лише від наїзду техніки, а й якщо на них наступить людина.

Вторгнення Росії до України