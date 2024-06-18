На території Росії під удар потрапила ще одна нафтобаза

Нагадаємо, в ніч на 18 червня в Ростовській області дрони атакували нафтоналивні термінали, внаслідок чого виникла велика пожежа. У мережі вже з'явилося відео та фото потужної пожежі у місті Азов після атаки безпілотників.

У 2024 році Україна почала завдавати ударів по російським НПЗ та нафтобазам, щоб знизити військовий потенціал Москви. За даними Пентагону, атаки українських безпілотників щодо російської енергоінфраструктури вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей.