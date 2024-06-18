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На території Росії під удар потрапила ще одна нафтобаза

Фото: нафтобаза в Чушці (unht.ru)
Автор: Олександр Білоус

У ніч на 18 червня на території Росії під удар потрапила ще одна нафтобаза - у Темрюкському районі Краснодарського краю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Astra.

За даними видання, в районі опівночі 18 червня мешканці Темрюкського району повідомляли у місцевих чатах про вибухи.

Було атаковано термінал з перевалки наливних нафтопродуктів та хімічних вантажів ТОВ "Югнафтохімтранзит" у селищі Чушка. Виникла пожежа, пошкоджено трубопровід та технічні приміщення.

"Попередньо, атака була здійснена за допомогою українських ракет "Нептун", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, в ніч на 18 червня в Ростовській області дрони атакували нафтоналивні термінали, внаслідок чого виникла велика пожежа. У мережі вже з'явилося відео та фото потужної пожежі у місті Азов після атаки безпілотників.

У 2024 році Україна почала завдавати ударів по російським НПЗ та нафтобазам, щоб знизити військовий потенціал Москви. За даними Пентагону, атаки українських безпілотників щодо російської енергоінфраструктури вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей.

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