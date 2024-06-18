На территории России под удар попала еще одна нефтебаза

Напомним, в ночь на 18 июня в Ростовской области дроны атаковали нефтеналивные терминалы, в результате чего возник большой пожар. В сети уже появилось видео и фото мощного пожара в городе Азов после атаки беспилотников.

В 2024 году Украина начала наносить удары по российским НПЗ и нефтебазам, чтобы снизить военный потенциал Москвы. По данным Пентагона, атаки украинских беспилотников по российской энергоинфраструктуре вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей.