На території Польщі виявили рештки літального апарату з російськими надписами

В польському селі Оржехово у лісосмузі впав невідомий об'єкт. Після огляду на ньому біло виявлено російські надписи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
Відомо, що інцидент стався пізно ввечері в середу. На місце події прибула поліція.
"Хоча спочатку виникла підозра, що це може бути метеорологічна куля, швидко було помічено, що до об'єкта була прикріплена капсула, на якій були написи російською мовою" - зазначають у виданні згідно з даними місцевих груп.
У повідомленні йдеться, що на місце події прибула поліція, але не військові. Кажуть, що об'єкт, який потрапив на польську територію, є метеорологічною кулею.
Польські військові підтвердили, що даний об'єкт з російськими надписами є метеорологічною кулею.
"Ми запевняємо вас, що це, швидше за все, метеорологічна куля", - речник Оперативного командування Збройних сил Яцек Горишевський.
Він також додав, що хоча місце події охороняла поліція, військових там не було.
Нагадаємо, що впродовж повномасштабної війни Росії проти України на територію польського повітряного простору неодноразово залітали російські дрони та ракети.
Це відбувається на тлі постійних повітряних атак РФ по території України, через що Повітряні сили Польщі часто підіймають у небо свою авіацію для убезпечення від ризиків своїх територій.
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