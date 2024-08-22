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На территории Польши обнаружили остатки летательного аппарата с российскими надписями

Фото: в Польше обнаружили останки летательного аппарата РФ (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В польской деревне Оржехово в лесополосе упал неизвестный объект. После осмотра на нем были обнаружены русские надписи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Известно, что инцидент произошел поздно вечером в среду. На место происшествия прибыла полиция.

"Хотя поначалу возникло подозрение, что это может быть метеорологический шар, быстро было замечено, что к объекту была прикреплена капсула, на которой были надписи на русском языке" - отмечают в издании согласно данным местных групп.

В сообщении говорится, что на место происшествия прибыли полиция, но не военные. Говорят, что попавший на польскую территорию объект является метеорологическим шаром.

Реакция польских военных

Польские военные подтвердили, что данный объект с русскими надписями является метеорологическим шаром.

"Мы уверяем вас, что это, скорее всего, метеорологический шар", - спикер Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский.

Он также добавил, что хотя место происшествия охранялась полицией, военных там не было.

Напомним, что во время полномасштабной войны России против Украины на территорию польского воздушного пространства неоднократно залетали российские дроны и ракеты.

Это происходит на фоне постоянных воздушных атак РФ по территории Украины, из-за чего Воздушные силы Польши часто поднимают в небо свою авиацию для защиты от рисков своих территорий.

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