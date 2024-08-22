На территории Польши обнаружили остатки летательного аппарата с российскими надписями

Известно, что инцидент произошел поздно вечером в среду. На место происшествия прибыла полиция.

"Хотя поначалу возникло подозрение, что это может быть метеорологический шар, быстро было замечено, что к объекту была прикреплена капсула, на которой были надписи на русском языке" - отмечают в издании согласно данным местных групп.

В сообщении говорится, что на место происшествия прибыли полиция, но не военные. Говорят, что попавший на польскую территорию объект является метеорологическим шаром.

Реакция польских военных

Польские военные подтвердили, что данный объект с русскими надписями является метеорологическим шаром.

"Мы уверяем вас, что это, скорее всего, метеорологический шар", - спикер Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский.

Он также добавил, что хотя место происшествия охранялась полицией, военных там не было.