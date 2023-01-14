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На території Молдови біля кордону з Україною знайшли уламки ракети

Фото: на території Молдови біля кордону з Україною знайшли уламки ракети (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)
Автор: Тетяна Степанова

Співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі після масованого удару російської армії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ Молдови.

"Після масованих бомбардувань України Росією патруль прикордонної поліції виявив уламки ракети сьогодні вдень у районі прикордонного сектору Ларга (Бричанський район)", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що на прикордонній з Україною території збільшили кількість патрулів для спостерігання за повітряним простором.

Як повіломляє МВС, це вже третій випадок, коли уламки ракет після обстрілу України падають на території Молдови.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські окупанти знову випустили ракети по Україні. У низці регіонів працювали системи ППО.

Окрім того, російські війська під час масштабної тривоги поцілили по багатоквартирному будинку у Дніпрі. Попередньо відомо про десятьох постраждалих цивільних.

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