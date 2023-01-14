На территории Молдовы у границы с Украиной нашли обломки ракеты

"После массированных бомбардировок Украины Россией патруль пограничной полиции обнаружил обломки ракеты сегодня днем в районе пограничного сектора Ларга (Бричанский район)", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на приграничной территории Украины увеличили количество патрулей для наблюдения за воздушным пространством.

Как сообщает МВД, это уже третий случай, когда обломки ракет после обстрела Украины падают на территории Молдовы..