На території Алеї пам’яті захисників України можуть збудувати двоповерховий будинок: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення активістів.

Як відомо, Алею пам’яті захисників України у Києві відкрили 14 жовтня 2022 року. Алея розміщена на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника.

До створення та відкриття алеї долучилися благодійний фонд "Надія", родина Данілова, родина Дубіль, Наталії Пушкарьової, Ліцеїстів Богуна, Слончака Володимира, родина Ландар, Цимбалюка Віталія, Олени Костенко, Ландшафтної компанії "Єва", "ТМ Центр газоних трав", Сидоренкоь Людмили, Кривого Ігоря, Арнаутової Тетяни, Бойка Олександра. В подальшому в утриманні встановленої Алеї брали участь родина Чефранова Андрія Борисовича, родина Тимура Ткаченка, родина Ландар, родина Дениса Лазурка, родина Олега Манолюка, ТОВ "ЕНЕРГО РЕСУРС "РІ ГРУП", ювелірний дім "СОВА", Адвокатське об'єднання "Ri Group", Страхова компанія ARX, ICON beauty space, ПАТ "Українська пожежно-страхова компанія", компанія "Будстандарт", Благодійній організації "Благодійний фонд "Мирне місто", ТОВ "ХАРВІНД", Компанія Listan GmbH, Благодійній організації "Благодійний фонд "Скарбниця нації" та наші Європейські партнери "Medousa developers", "AR.Kiourtzides LLC", компанія IVF Hartmann AG (Швейцарія), родини Maich та Kravarik.

За словами активістів, перші спроби руйнування алеї почалися 19 липня 2024 року, шляхом завезення важкої техніки на територію заповідника з метою встановлення малої архітектурної форми, що насправді є торгівельним двохповерховим будинком, розміром 12 на 6,7 метри.

"Під час початкової підготовки встановлення торгівельного дому "МАФу" були здійсненні дії зі знищення паркану, розрівнювання ділянки у тому числі пошкоджені могили, що є абсурдним та неприпустимим. На підставі виклику родинами загиблих, яких зібралося більше десяти, патрульної поліції було встановлено відсутність будь-яких дозвільних документів та відкрито кримінальне провадження. Про дані злочинні дії було повідомлено слідство, адміністративні установи та міську владу", - розповідають активісти.

Разом з тим, не дивлячись на численні звернення та повідомлення про порушення законодавства, - прояв неповаги до захисників, 8 жовтня на засіданні комісії Київської міської ради розглянуто та задоволено заяву заступника директора Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника (вих. від 01.10.2024 № 058/254-337) щодо можливості встановлення двохповерхового будинку за адресою вулиця Дорогожицька, 7 у м. Києві, на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні заповідника.

"Встановлення будь-якої малої архітектурної форми на прилеглій території до Лук’янівського кладовища на вулиці Оранжерейній, на якій знаходиться Алея пам’яті захисників України, викликає осуд та супротив у громадських організацій, громадських діячів, воїнів, патріотів - у всіх киян, а також викличе осуд у наших європейських партнерів", - додають активісти.